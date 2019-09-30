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30 вересня 2019, понеділок, 12:43 15
Суспільство 2019-09-30T12:47:50+03:00
Українські Новини
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської

Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської

Юрій Луценко
Юрій Луценко

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, який у липні з'їздив у відпустку, виїхав до Великобританії для проходження курсів з англійської мови.

Про це Українським Новинам повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Юрій Луценко давно планував і тепер проходить курси англійської мови у Великобританії. Він полетів в неділю і найближчі півтора місяці буде знаходиться за межами України", - повідомила вона.

За її словами, від'їзд Луценка ніяк не пов'язаний зі скандалом у США, а саме з оприлюдненням стенограми телефонної розмови Президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, в якому згадується екс-віце президент США Джо Байден, його син Хантер і розслідування справи щодо останнього в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, колишній генпрокурор Юрій Луценко отримав майже 120 тисяч гривень зарплати за останній місяць роботи в серпні. Оклад становив 37 тисяч гривень, решта - надбавки, доплати і премії.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада схвалила звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а новим генпрокурором призначений Руслан Рябошапка.

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