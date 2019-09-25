На Шуфрича открыли дело по факту недостоверного декларирования имущества

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверных данных на сумму более 14 млн гривен депутатом Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За життя").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

По его словам, в НАБУ поступили материалы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

После анализа НАБУ открыло дело по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, депутат за 2016 год не указал стоимость 2 земельных участков, 2 жилых домов и 6 квартир.

Сведения о еще одном участке отсутствуют в декларациях.

За 2017 год Шуфрич указал информацию о стоимости квартир, но стоимость 2 арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, была известна депутату.

Недостоверные сведения в декларации Шуфрича за 2016 год поданы на сумму более 14 млн гривен, а за 2017 - более 13 млн гривен.

Как сообщали Українські новини, Шуфрич задекларировал 443 тыс. гривен доходов и 2,4 млн долларов, 2,7 млн евро наличных за 2018 год.



Ранее Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза".



Кроме того, Шуфрич похвастался фотографиями романтической поездки в Крым с женой.





