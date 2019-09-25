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25 сентября 2019, среда, 10:42 85
Силовые структуры 2019-09-25T10:43:48+03:00
Українські Новини
На Шуфрича открыли дело по факту недостоверного декларирования имущества

На Шуфрича открыли дело по факту недостоверного декларирования имущества

Нестор Шуфрич. Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича
Нестор Шуфрич. Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверных данных на сумму более 14 млн гривен депутатом Верховной Рады Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За життя").

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

По его словам, в НАБУ поступили материалы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

После анализа НАБУ открыло дело по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Согласно фабуле дела, депутат за 2016 год не указал стоимость 2 земельных участков, 2 жилых домов и 6 квартир.

Сведения о еще одном участке отсутствуют в декларациях.

За 2017 год Шуфрич указал информацию о стоимости квартир, но стоимость 2 арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, была известна депутату.

Недостоверные сведения в декларации Шуфрича за 2016 год поданы на сумму более 14 млн гривен, а за 2017 - более 13 млн гривен.

Как сообщали Українські новини, Шуфрич задекларировал 443 тыс. гривен доходов и 2,4 млн долларов, 2,7 млн евро наличных за 2018 год.


Ранее Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза". 

Кроме того, Шуфрич похвастался фотографиями романтической поездки в Крым с женой


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