Маркарову вызвали на допрос в НАПК из-за декларирования недостоверной информации

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызывает на допрос Министра финансов Оксану Маркарову и бывшего депутата Верховной Рады Юрия Соловья (фракция "Блок Петра Порошенко") для дачи пояснений по факту возможного декларирования недостоверной информации. Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает двух человек для дачи объяснений и при наличии оснований - составления протоколов об административных правонарушениях по признакам предоставления заведомо недостоверных сведений в декларации - министра финансов Оксану Маркарову - 3 октября с 10.00 до 12.00, а также народного депутата Юрия Соловья - 9 октября с 10.00 до 12.00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацагентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части 4 статьи 172-6 административного кодекса. В НАПК сообщают, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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