У неділю ввечері несподівано зібрався Кабмін і прийняв свою програму діяльності на 2020

Кабінет Міністрів у неділю затвердив свою програму діяльності на 2020 рік. Про це йдеться в постанові №849 від 29 вересня, передають Українські Новини.

При цьому, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, у відповідності з визначеними законом строками, до 29 вересня Кабмін повинен був внести цей документ на розгляд Верховної Ради. Засідання уряду для затвердження програми відбулося в неділю ввечері під головуванням прем'єра в закритому для засобів масової інформації режимі.

В цей же день Кабмін схвалив пакет проектів законів, які стосуються впорядкування діяльності з видобутку бурштину, легалізації грального бізнесу в Україні, підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір презентувати свою програму діяльності на 2020 рік з 30 вересня по 6 жовтня. Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес.

Раніше Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді встановити з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум у розмірі 2 027 гривень, а мінімальну зарплату - 4 723 гривні.

29 серпня Кабінет Міністрів прийняв присягу і приступив до роботи.