підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 вересня 2019, понеділок, 09:45 71
Кабмін 2019-09-30T11:15:02+03:00
Українські Новини
У неділю ввечері несподівано зібрався Кабмін і прийняв свою програму діяльності на 2020

У неділю ввечері несподівано зібрався Кабмін і прийняв свою програму діяльності на 2020

Засідання Кабміну. Фото: РБК-Україна
Засідання Кабміну. Фото: РБК-Україна

Кабінет Міністрів у неділю затвердив свою програму діяльності на 2020 рік. Про це йдеться в постанові №849 від 29 вересня, передають Українські Новини.

При цьому, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, у відповідності з визначеними законом строками, до 29 вересня Кабмін повинен був внести цей документ на розгляд Верховної Ради. Засідання уряду для затвердження програми відбулося в неділю ввечері під головуванням прем'єра в закритому для засобів масової інформації режимі.

В цей же день Кабмін схвалив пакет проектів законів, які стосуються впорядкування діяльності з видобутку бурштину, легалізації грального бізнесу в Україні, підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір презентувати свою програму діяльності на 2020 рік з 30 вересня по 6 жовтня. Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес.

Раніше Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді встановити з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум у розмірі 2 027 гривень, а мінімальну зарплату - 4 723 гривні.

29 серпня Кабінет Міністрів прийняв присягу і приступив до роботи.

Більше новин про: Кабмін Засідання Кабміну

Архів
Новини
Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального пресследования, крапку має поставити Антикорупційний суд, - Березкін 11:13
Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ 11:02
У Зеленського готують офіційний візит до США, - помічник Президента 10:52
ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представників бізнес-спільноти 10:46
Курс валют в обмінниках злетів після тривалого падіння 10:34
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ 11:02
Законопроект 1210 потребує доопрацювання, - експертне управління ВРУ 10:31
Справа Ощадбанку не може бути предметом кримінального пресследования, крапку має поставити Антикорупційний суд, - Березкін 11:13
ЄБА пропонує створити Стратегічну групу по напрацюванню змін Податкового Кодексу і включити до неї представників бізнес-спільноти 10:46
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу 13:00
Головний рабин Києва та України Яків дов Блайх. Скріншот відео
Президент вперше не з'явився вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру, - головний рабин Блайх 21:02
Сьогодні ввечері в Києві можуть обмежити на вхід центральні станції метро 12:11
Вертоліт ДСНС для хасидів. Фото: ДСНС
З Умані на спеціальному вертольоті ДСНС хасида доставили в Київ на операцію 20:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok