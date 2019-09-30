Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде легализировать игорный бизнес.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, Кабмин одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине.\r\nЗаконопроектом предусматривается, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей и на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса.\r\nТакже Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".