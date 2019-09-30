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30 сентября 2019, понедельник, 09:33 802
Экономика 2019-09-30T09:36:47+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес

Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес

Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде легализировать игорный бизнес.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

Согласно ему, Кабмин одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине.

Законопроектом предусматривается, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей и на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса.

Также Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".

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