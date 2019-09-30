Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде легализировать игорный бизнес.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

Согласно ему, Кабмин одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине.

Законопроектом предусматривается, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей и на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса.

Также Зеленский хочет построить украинский "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".