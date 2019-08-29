Кабмин принял присягу и приступил к работе

Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.

Согласно процедуре, после назначения Верховной Радой нового состава Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук зачитал текст присяги, передают Українські новини.

13 министров, 2 вице-премьера были назначены по предложению премьера и 2 министра - по предложению Президента Владимира Зеленского.

Таким образом, Министерство экономического развития и торговли объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерство энергетики - с Министерством экологии и природных ресурсов, Министерство по делам ветеранов - с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий, Министерство культуры - с Министерством молодежи и спорта.

При этом не назначен министр информационной политики.

Как сообщали Українські новини, в четверг Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.