Кабмин принял присягу и приступил к работе

Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.\r\nСогласно процедуре, после назначения Верховной Радой нового состава Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук зачитал текст присяги, передают Українські новини.\r\n13 министров, 2 вице-премьера были назначены по предложению премьера и 2 министра - по предложению Президента Владимира Зеленского.\r\nТаким образом, Министерство экономического развития и торговли объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерство энергетики - с Министерством экологии и природных ресурсов, Министерство по делам ветеранов - с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий, Министерство культуры - с Министерством молодежи и спорта.\r\nПри этом не назначен министр информационной политики.\r\nКак сообщали Українські новини, в четверг Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.\r\nКабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.