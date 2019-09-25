Кабмин презентует свою программу деятельности на следующий год в начале октября

Кабинет Министров намерен презентовать свою программу деятельности на 2020 год 30 сентября - 6 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

"Скорее всего презентацию этой программы мы сделаем уже на следующей неделе, но еще раз, - это вопрос нескольких дней, - наша пресс-служба организует этот процесс для того, чтобы вам (СМИ) было удобно и вы могли это правильно донести до общественности", - сказал он.

По словам премьера, предварительный документ программы деятельности правительства уже готов, однако требует доработки.

При этом он подчеркнул, что документ будет подан в Верховную Раду в соответствии с определенными законом сроками.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде установить с 1 января 2020 года прожиточный минимум в размере 2 027 гривен, а минимальную зарплату - 4 723 гривны.

29 августа Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.