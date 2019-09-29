Зеленський таємно відвідав Бабин Яр, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський у неділю, 29 вересня, відвідав жалобний марш, присвячений 78-й річниці трагедії у Бабиному Яру, проте не афішував свою присутність.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Також були оприлюднені відповідні фото.

Зеленський у Бабиному Яру. Фото: УП

Нагадаємо, головний рабин Києва і України Яків дов Блайх заявив біля пам'ятника жертвам трагедії, що перший раз в історії незалежної України Президент України не прийшов на Бабин Яр 29 вересня. Крім того, рабин заявив, що вшанування пам'яті завжди було політичним актом.

У свою чергу головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман заявив, що Зеленський не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце. Також рабин вважає, що напередодні Рош ха-Шана треба давати оцінку своїм справам і словам за рік, що минає, а про інших людей говорити тільки хороше. Також рабин благословив президента і побажав йому успіхів у роботі.

Крім того, Об'єднана єврейська громада України в своій заяві висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського.

"Об'єднана єврейська громада України заявляє, що Яків дов Блайх не є представником інтересів єврейського народу України. Псевдо-рабин Яків дов Блайх є заангажованою політичною фігурою із зіпсованою репутацією і провокатором антисемітизму в Україні. Ми висловлюємо здивування з приводу того, що цій персоні було дано право виступати на Святому місці з подібними заявами", - йдеться в тексті заяви.

Як повідомляли Українські Новини, журі визначило команду з Австрії переможцем конкурсу на найкращий архітектурний проект Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в Києві.