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  • Главный раввин Асман заявил, что Зеленский не должен отчитываться, почему не посетил мероприятия в Бабьем Яру
29 сентября 2019, воскресенье, 21:31 1923
Политика 2019-09-29T21:44:14+03:00
Українські Новини
Главный раввин Асман заявил, что Зеленский не должен отчитываться, почему не посетил мероприятия в Бабьем Яру

Главный раввин Асман заявил, что Зеленский не должен отчитываться, почему не посетил мероприятия в Бабьем Яру

Моше Реувен Асман. Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine
Моше Реувен Асман. Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман прокомментировал отсутствие Президента Владимира Зеленского на траурном марше, посвященном 78-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, отметив, что он не обязан отчитываться.

Об этом Асман написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место", - написал он

Асман отметил, что не хотел бы писать негативные вещи в канун Рош ха-Шана, но он посчитал должным прояснить свою позицию. Во время траурного марша главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх раскритиковал отсутствие Президента.

Асман считает, что Президент только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в церемонии в Бабьем Яру.

Он напомнил, что кроме того, Президент только что вернулся из нелегкой для него поездки в Нью-Йорк.

Также раввин считает, что в канун Рош ха-Шана надо давать оценку своим делам и словам за уходящий год, а о других людях говорить только хорошее. Также раввин благословил Президента и пожелал ему успехов в работе.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября вспоминают 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

 Тем временем австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста.

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