Главный раввин Асман заявил, что Зеленский не должен отчитываться, почему не посетил мероприятия в Бабьем Яру

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман прокомментировал отсутствие Президента Владимира Зеленского на траурном марше, посвященном 78-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, отметив, что он не обязан отчитываться.

Об этом Асман написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место", - написал он

Асман отметил, что не хотел бы писать негативные вещи в канун Рош ха-Шана, но он посчитал должным прояснить свою позицию. Во время траурного марша главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх раскритиковал отсутствие Президента.

Асман считает, что Президент только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху участвовал в церемонии в Бабьем Яру.

Он напомнил, что кроме того, Президент только что вернулся из нелегкой для него поездки в Нью-Йорк.

Также раввин считает, что в канун Рош ха-Шана надо давать оценку своим делам и словам за уходящий год, а о других людях говорить только хорошее. Также раввин благословил Президента и пожелал ему успехов в работе.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября вспоминают 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.

Тем временем австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста.