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09 сентября 2019, понедельник, 17:37 223
Общество 2019-09-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста

Австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста

Жюри определило команду из Австрии победителем конкурса на лучший архитектурный проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

Автором лучшего проекта стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten (Австрия) со студией архитектурного дизайна Kieran Fraser Landscape Design (Австрия).

Архитекторы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр трагедии Холокоста, расположенный именно в том месте, где произошли трагические события 1941-1943 годов.

Концепция проекта построена вокруг центра экспозиции, архитектурное решение которой позволит посетителям на себе почувствовать ту опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время трагических событий.

Сообщается, что основная экспозиция расположена на глубине 20 метров ниже уровня земли.

К ней ведет длинный, похожий на расщелину вход, стены которого в конце коридора смыкаются прямо над посетителем.

"Это аналогия, с одной стороны, пути жертв Бабьего Яра до места гибели, а с другой - сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия. После того, как посетитель проходит по основной экспозиции, он медленно возвращается в наполненное светом пространство, которое является сердцем Мемориального Центра, символизирующим будущее", - отмечается в сообщении.

В этом пространстве расположены помещения для диалога, исследований и публичных мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, в августе заповедник "Бабий Яр" объявил тендер на реставрацию конторы Еврейского кладбища в Киеве за 40,8 млн гривен.

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