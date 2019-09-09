Австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста

Жюри определило команду из Австрии победителем конкурса на лучший архитектурный проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.\r\nАвтором лучшего проекта стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten (Австрия) со студией архитектурного дизайна Kieran Fraser Landscape Design (Австрия).\r\nАрхитекторы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр трагедии Холокоста, расположенный именно в том месте, где произошли трагические события 1941-1943 годов.\r\nКонцепция проекта построена вокруг центра экспозиции, архитектурное решение которой позволит посетителям на себе почувствовать ту опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время трагических событий.\r\nСообщается, что основная экспозиция расположена на глубине 20 метров ниже уровня земли.\r\nК ней ведет длинный, похожий на расщелину вход, стены которого в конце коридора смыкаются прямо над посетителем.\r\n"Это аналогия, с одной стороны, пути жертв Бабьего Яра до места гибели, а с другой - сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия. После того, как посетитель проходит по основной экспозиции, он медленно возвращается в наполненное светом пространство, которое является сердцем Мемориального Центра, символизирующим будущее", - отмечается в сообщении.\r\nВ этом пространстве расположены помещения для диалога, исследований и публичных мероприятий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в августе заповедник "Бабий Яр" объявил тендер на реставрацию конторы Еврейского кладбища в Киеве за 40,8 млн гривен.