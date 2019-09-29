Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх

Президент Владимир Зеленский впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра.

Об этом главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх заявил возле памятника жертвам трагедии, передают Українськi Новини.

"Первый раз в истории независимой Украины Президент Украины не пришел на Бабий Яр 29 сентября. Что он, еврей? Ему не надо", - заявил раввин.

Он отметил, что Президент должен был присутствовать лично, а не прислать корзину цветов.

Блайх также выразил обеспокоенность, что следующий Президент вообще забудет о годовщине трагедии.

Кроме того, раввин заявил, что почтение памяти всегда было политическим актом.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября вспоминают 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. 29 и 30 сентября 1941 немецкие солдаты расстреляли в Бабьем Яру более 33 тысяч евреев Киева. Некоторых оставшихся в городе евреев прятали в своих домах киевляне, рискуя и своей жизнью. Общее количество погибших, по разным оценкам, не менее ста тысяч человек.

Тем временем австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста.