Сегодня вспоминают 78-ю годовщину трагедии Бабьего Яра: в Киеве состоится памятное шествие

Сегодня, 29-30 сентября, почитается память жертв, погибших в Бабьем Яру при немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годы, когда проходила Вторая мировая война.

Так, 29 и 30 сентября 1941 немецкие солдаты расстреляли в Бабьем Яру более 33 тысяч евреев Киева. Некоторых оставшихся в городе евреев прятали в своих домах киевляне, рискуя и своей жизнью.

На протяжении двух следующих лет казни в Бабьем Яру происходили по вторникам и пятницам. Череда этих трагических событий длилась до освобождения Киева от оккупации.

В этот период расстреляли 621 члена ОУН, среди них была известная украинская поэтесса Елена Телига и ее муж. Также казнили около ста матросов и командиров Днепровского отряда Пинской военной флотилии и трех футболистов киевского "Динамо": Николая Трусевича, Ивана Кузьменко и Алексея Клименко.

Общее количество погибших, по разным оценкам, не менее ста тысяч человек.

На сайте главы государства Владимира Зеленского появилось обращение к украинцам по случаю годовщины трагедии.

"Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что урочище Бабий Яр стало местом массовых казней евреев, ромов, караимов, советских военнопленных, участников украинского освободительного движения и так называемых "нарушителей режима".

"Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной - по дороге в вечность. Позже в Бабьем Яру было уничтожено ромов и караимов. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование", - отмечается в сообщении.

Отметим, что сегодня в 18:00 состоится шествие в память жертв Бабьего Яра.

Шествие пройдет по улицам Подола и закончится возле памятника Сковороде митингом. Участники зажгут свечи в память о погибших. Лозунг шествия "Без памяти нет будущего".

Участники соберутся на улице Сагайдачного (на пересечении с улицей Андреевской).

Как сообщали Українські Новини, австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста.

Ранее заповедник "Бабий Яр" объявил тендер на реставрацию конторы Еврейского кладбища в Киеве за 40,8 млн гривен.