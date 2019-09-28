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28 вересня 2019, субота, 22:55 7
Європа 2019-09-28T23:23:12+03:00
Українські Новини
У Любліні водометами і газом розігнали противників Маршу рівності

У Любліні водометами і газом розігнали противників Маршу рівності

Розгін Маршу рівності в Любліні. Скріншот відео rmf24.pl
Розгін Маршу рівності в Любліні. Скріншот відео rmf24.pl

У польському Любліні проходить Марш рівності, між його учасниками і опонентами дійшло до сутичок. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Учасники Маршу рівності зібралися на 14: 00 на одній з центральних вулиць Любліна, за якою планували пройти ходою, проте вже недалеко від них очікували контрманіфестанти, які спробували заблокувати акцію.

Після цього поліцейські, яких, загалом, на місці було кілька сотень, застосували водомет і сльозогінний газ. Наразі в акції беруть участь до 300 осіб, які тримають в руках плакати і райдужні прапори.

Організація Маршу рівності в Любліні майже до останнього моменту була під питанням. У вівторок мер міста Кшиштоф Жук заборонив акцію через міркування безпеки. Але пізніше суд скасував цю заборону.

Розгін Маршу рівності в Любліні. Скріншот відео rmf24.plРозгін Маршу рівності в Любліні. Скріншот відео rmf24.pl

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі пройшов Марш рівності - затримані три людини. Раніше група осіб готувала провокації на Марші рівності у Києві - їм "світить" до 7 років в'язниці. На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію.

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Розгін Маршу рівності в Любліні. Скріншот відео rmf24.pl
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