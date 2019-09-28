У Любліні водометами і газом розігнали противників Маршу рівності

У польському Любліні проходить Марш рівності, між його учасниками і опонентами дійшло до сутичок. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.\r\nУчасники Маршу рівності зібралися на 14: 00 на одній з центральних вулиць Любліна, за якою планували пройти ходою, проте вже недалеко від них очікували контрманіфестанти, які спробували заблокувати акцію.\r\n\r\nПісля цього поліцейські, яких, загалом, на місці було кілька сотень, застосували водомет і сльозогінний газ. Наразі в акції беруть участь до 300 осіб, які тримають в руках плакати і райдужні прапори.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nОрганізація Маршу рівності в Любліні майже до останнього моменту була під питанням. У вівторок мер міста Кшиштоф Жук заборонив акцію через міркування безпеки. Але пізніше суд скасував цю заборону.\r\nРозгін Маршу рівності в Любліні. Скріншот відео rmf24.pl\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі пройшов Марш рівності - затримані три людини. Раніше група осіб готувала провокації на Марші рівності у Києві - їм "світить" до 7 років в'язниці. На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n