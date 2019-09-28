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28 вересня 2019, субота, 18:26 42
Події 2019-09-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
Катастрофа судна в Атлантичному океані: двоє українців врятувалися на плотах

Катастрофа судна в Атлантичному океані: двоє українців врятувалися на плотах

Місцезнаходження українців. Фото: Василь Кирилич/Twitter
Місцезнаходження українців. Фото: Василь Кирилич/Twitter

Із затонулого в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode врятовані три члени екіпажу, з яких двоє громадян України, повідомляє "Українська правда" з посиланням на заступника директора департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича.

"За інформацією судновласника, коли судно тонуло, то з нього рятувалися 4 плотами. Зараз один пліт знайшли. Врятовано 3 особи, 2 з них громадяни України. Пошуково-рятувальна операція триває", - заявив він.

Раніше з'явилася інформація, що в Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України. Також український консул у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника.

На борту судна могло бути близько 10 громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, біля Африки загорівся український корабель - зник моряк. Раніше в Чорному морі в шлюпці знайшли тіло чоловіка. Крім того, нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків біля берегів Африки.

Тим часом 25 осіб дістали мертвими з двох заток Філіппін після краху трьох поромів.

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