25 человек достали мертвыми из двух заливов Филиппин после крушения трех паромов

Спасатели вытащили тела 25 погибших из воды двух центральных филиппинских провинций Гимарас и Илоило, после того, как в воскресенье, 4 августа, там перекинулись три парома. Еще шестеро пропали безвести, сообщает Al Jazeera.

Представитель региональной полиции Джоем Хавьер заявил, что в воскресенье нашли мертвыми преимущественно пассажиров двух паромов, которые перевернули внезапные порывы ветра и мощные волны.

55 других пассажиров и экипаж были спасены.

Третий паром перевернулся в проливе Илоило, но все четверо членов его экипажа выжили.

Уцелевшие рассказали, что небо внезапно потемнело на середине их путешествия, после чего подул сильный ветер и начался дождь, который перевернул их паромы.

Местные синоптики предупреждали о сильных тропических дождях, грозах и оползнях.

Любые работы были прекращены в столичном Маниле еще 2 и 3 августа на фоне сильных дождей и наводнений, также наблюдались максимальные пробки в районах столицы.

Как сообщали Українські Новини, в Индонезии затонул пассажирский паром, от чего погибли не менее 15 человек. Также в Ираке на реке Тигр затонул пассажирский паром - 85 погибших.

В 2017 году на Филиппинах шторм вызвал оползни, от которых 26 человек погибли.