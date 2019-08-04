25 человек достали мертвыми из двух заливов Филиппин после крушения трех паромов

Спасатели вытащили тела 25 погибших из воды двух центральных филиппинских провинций Гимарас и Илоило, после того, как в воскресенье, 4 августа, там перекинулись три парома. Еще шестеро пропали безвести, сообщает Al Jazeera.\r\nПредставитель региональной полиции Джоем Хавьер заявил, что в воскресенье нашли мертвыми преимущественно пассажиров двух паромов, которые перевернули внезапные порывы ветра и мощные волны.\r\n55 других пассажиров и экипаж были спасены.\r\nТретий паром перевернулся в проливе Илоило, но все четверо членов его экипажа выжили.\r\nУцелевшие рассказали, что небо внезапно потемнело на середине их путешествия, после чего подул сильный ветер и начался дождь, который перевернул их паромы.\r\nМестные синоптики предупреждали о сильных тропических дождях, грозах и оползнях.\r\nЛюбые работы были прекращены в столичном Маниле еще 2 и 3 августа на фоне сильных дождей и наводнений, также наблюдались максимальные пробки в районах столицы.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Индонезии затонул пассажирский паром, от чего погибли не менее 15 человек. Также в Ираке на реке Тигр затонул пассажирский паром - 85 погибших.\r\nВ 2017 году на Филиппинах шторм вызвал оползни, от которых 26 человек погибли.