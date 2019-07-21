Возле Африки загорелся украинский корабль: исчез моряк

На борту украинского траулера "Иван Голубец" у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которого пропал без вести один моряк. Об этом сообщает Думская со ссылкой на заявления членов экипажа.\r\nВ результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.\r\nКак пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло "Ивана Голубца" на буксир, чтобы оттащить к берегу.\r\n\r\nИнформация на данный час горит траулер "Иван Голубец", экипаж Украина, Россияне. Траулер "Капитан Сухондяевский" взял судно на буксир тащит к берегу. Экипаж, горящего судна эвакуировался, но пропал моторист, ведутся поиски. pic.twitter.com\/jeMctHYBey\r\n— 🐙Octopus_Vittоld.⚓️ (@vitpat68) July 20, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, моряк-украинец после 5 дней запоя выпрыгнул за борт вместе с чемоданом.\r\n\r\nРанее сообщалось, на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинца.\r\n\r\n