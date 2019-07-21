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21 июля 2019, воскресенье, 11:52 206
Происшествия 2019-07-21T11:52:27+03:00
Українські Новини
Возле Африки загорелся украинский корабль: исчез моряк

Возле Африки загорелся украинский корабль: исчез моряк

На борту украинского траулера "Иван Голубец" у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которого пропал без вести один моряк. Об этом сообщает Думская со ссылкой на заявления членов экипажа.

В результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.

Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло "Ивана Голубца" на буксир, чтобы оттащить к берегу.

Как сообщали Українські Новини, моряк-украинец после 5 дней запоя выпрыгнул за борт вместе с чемоданом.

Ранее сообщалось, на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинца.

 
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