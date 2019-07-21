Возле Африки загорелся украинский корабль: исчез моряк

На борту украинского траулера "Иван Голубец" у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которого пропал без вести один моряк. Об этом сообщает Думская со ссылкой на заявления членов экипажа.

В результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.

Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло "Ивана Голубца" на буксир, чтобы оттащить к берегу.

Информация на данный час горит траулер "Иван Голубец", экипаж Украина, Россияне. Траулер "Капитан Сухондяевский" взял судно на буксир тащит к берегу. Экипаж, горящего судна эвакуировался, но пропал моторист, ведутся поиски. pic.twitter.com/jeMctHYBey — 🐙Octopus_Vittоld.⚓️ (@vitpat68) July 20, 2019

Как сообщали Українські Новини, моряк-украинец после 5 дней запоя выпрыгнул за борт вместе с чемоданом.