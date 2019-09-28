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28 вересня 2019, субота, 17:36 21
Події 2019-09-28T18:32:20+03:00
Українські Новини
Судно з українцями зникло в Атлантичному океані через шторм

Судно з українцями зникло в Атлантичному океані через шторм

Атлантичний океан. Фото: pixabay
Атлантичний океан. Фото: pixabay

В Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно Bourbon Rhode, повідомляє "BBC Україна". За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

"Пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)", - повідомив виданню заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За його словами, український консул у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника.

За даними джерел видання, на борту судна може бути близько 10 громадян України, але поки що цю інформацію офіційно не підтвердили.

Станом на 18:00 повідомляється, що із затонулого в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode врятовані три члени екіпажу, з яких двоє громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків біля берегів Африки. У вересні 2018 у водах Нігерії пірати викрали 12 моряків, один з них українець. Пізніше в Нігерії з піратського полону звільнили українського моряка.

Також 21 липня 2019 біля Африки загорівся український корабель - зник моряк. Крім того, в Керченській протоці теплохід з тисячами тонн вугілля сів на мілину. Також у Чорному морі в шлюпці знайшли тіло чоловіка.

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