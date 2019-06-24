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24 июня 2019, понедельник, 12:41 308
Политика 2019-06-24T12:41:37+03:00
Українські Новини
В Керченском проливе теплоход с тысячами тонн угля сел на мель

В Керченском проливе теплоход с тысячами тонн угля сел на мель

Груженый углем теплоход сел на мель в Керченском проливе в понедельник утром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот 24 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

"Теплоход Сиберин-1, перевозивший уголь, судовладелец Сталь-флот, сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек (нефтепродуктов – ред.) нет. Судоходство свободно", – говорится в сообщении.

Судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тысяч тонн угля.

В настоящее время с портовыми властями решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.

Российский порт Кавказ расположен на северо-восточном побережье Черного моря, на восточной стороне Керченского пролива.

Как сообщали Українські Новини, ранее российский сухогруз застрял на мели возле Великобритании и его пришлось снимать.

Ранее у берегов Казахстана сел на мель российский танкер. Также ранее 20 декабря 2009 года украинский теплоход "Корсунь" сел на мель на реке Дунай. Жертв и пострадавших среди экипажа не было. Загрязнение окружающей среды также не произошло.

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