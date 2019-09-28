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28 вересня 2019, субота, 13:44 11
Суспільство 2019-09-28T14:30:02+03:00
Українські Новини
Потеплішає до +25 і заллє дощами: прогноз погоди в Україні на неділю

Потеплішає до +25 і заллє дощами: прогноз погоди в Україні на неділю

На вихідних синоптики обіцяли прихід значного потепління в Україну. Так, у неділю, 29 вересня у Києві вночі та в першій половині дня дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +17...+19 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України ясно, вночі дощ, вдень без істотних опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +15...+23 градуси. У Карпатах вночі дощ, вдень без істотних опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині, Трускавці та Сваляві температура вночі +9...+11 градусів, удень +17...+20 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+20 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +13...+19 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус. 28 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, на Україні очікуються заморозки до -5 і атмосферний фронт із зливами - синоптик розповіла, коли потеплішає. Раніше ДСНС попередила про небезпечні морози, які охоплять вночі більшість областей України.

Тим часом у Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

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