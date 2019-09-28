На Хрещатику на вихідних перекриють рух і вимкнуть світло

До ранку понеділка, 30 вересня, на частині вул. Хрещатик заборонять рух усіх видів транспорту у зв'язку з проведенням Міжнародного фестивалю світла і медіамистецтва Kyiv Lights Festival.

Як повідомляє прес-служба КМДА, рух буде перекрито з 21:00 27 вересня по 7:00 30 вересня від перетину вул. Хрещатик з вулицею Городецького до перетину Хрещатика та вул. Б. Хмельницького.

В цей період автобуси №24 та №114 курсуватимуть через Софійську площу.

На вул. Хрещатик, 21 та №36 КП "Київміськсвітло" відключить зовнішнє освітлення під час тестового запуску обладнання, репетицій і проведення фестивалю: 27 вересня з 20:00 до 01:00 28 вересня, 28 і 29 вересня з 19:30 до 23:30.

Відкриють фестиваль в 20:00 28 вересня біля Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляли Українські новини, у п'ятницю, 27 вересня, деякі райони Києва "скували" великі пробки через аварії, ремонти і страйки киян.

У перший навчальний понеділок Київ "окупували" пробки.

Раніше Київ потрапив у топ-15 міст світу з самими масштабними пробками, а КМДА повідомила, що рух на Південному мосту обмежать на два тижні.