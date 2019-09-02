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02 сентября 2019, понедельник, 12:00 78
Общество 2019-09-02T14:45:06+03:00
Українські Новини
В первый учебный понедельник Киев "оккупировали" пробки

В первый учебный понедельник Киев "оккупировали" пробки

В Киеве образовались пробки в 5 баллов. Фото:Politeka.Net
В Киеве образовались пробки в 5 баллов. Фото:Politeka.Net

Первый учебный день нового школьного сезона выпал на понедельник. Ни для кого не секрет, что самая важная цель этого дня для всех школьников и их родителей  - не опоздать.

Однако, в столице Украины сложно придерживаться регламента  правил дорожного движения, когда речь идет о том, чтобы ребенок по звонку сидел за своей партой.

Українскькі Новини расскажут, где сегодня произошли массовые скопления пробок.

Патрульная полиция предупредила всех водителей страны быть сегодня более внимательными на дорогах с целью избежания столкновения со школьниками.

 

Одно из самых нестабильных дел в городе - трафик. По состоянию на 09:20 в Киеве образовались пробки 5 баллов, сообщает Google Maps.

Таким образом, в центре "ярко-красные" Набережно-Крещатицкая, Сечевых Стрельцов, Надднепрянское шоссе, Жилянская. Задержка около 18-20 минут. На Подоле "стоит" Набережно-Луговая,красный оттенок присутствует в районе Почайной с задержкой около 15 минут. Очень медленное движение автомобилей на проспекте Победы.

Пробки в центре Киева. Скриншот:Google Maps. Пробки в центре Киева. Скриншот:Google Maps.

Пробки в центре Киева. Скриншот:Google Maps. Пробки в центре Киева. Скриншот:Google Maps.

Что касается мостов: полностью стоит Гаванский мост, свободно "едет" Северный, однако на выезде по улице Набережно-Рыбальской машины не едут. Мост Патона — красный и от него "бордовое" Набережное шоссе. Дарницкий также свободный, от него затруднено движение по Надднепрянскому шоссе. Затруднено движение по Южному мосту, а мост "Метро" "едет" свободно.

Как сообщали Українськi Новини,2 августа Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта по Южному мосту из-за ремонта 2-31 августа.

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