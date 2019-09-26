Пробки обеспечены: движение на Южном мосту ограничат на две недели

В Киеве на две недели ограничат движение на Южном мосту со стороны улицы Бойчука.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).\r\nС вечера 26 сентября по 7 октября ограничат движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением протиаварийных работ. Во время выполнения работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей).\r\nФото: kyivcity\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве будут ограничивать въезд грузового транспорта со стороны Борисполя каждое утро с 07:00 до 10:00 с целью уменьшить уровень загрязнения воздуха. Ранее в Киеве на два месяца ограничили движение по одной из улиц Печерского района. \r\nНапомним, после того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.\r\nРанее в Киеве мужчина залез на вершину Южного моста и не смог спуститься, почле чего доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.