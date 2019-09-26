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26 сентября 2019, четверг, 14:56 1439 Карта
Общество 2019-09-26T14:57:40+03:00
Українські Новини
Пробки обеспечены: движение на Южном мосту ограничат на две недели

Пробки обеспечены: движение на Южном мосту ограничат на две недели

Южный мост. Фото: cultkiev.com
Южный мост. Фото: cultkiev.com

В Киеве на две недели ограничат движение на Южном мосту со стороны улицы Бойчука.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С вечера 26 сентября по 7 октября ограничат движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением протиаварийных работ. Во время выполнения работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей).

Фото: kyivcityФото: kyivcity

Как сообщали Українські Новини, в Киеве будут ограничивать въезд грузового транспорта со стороны Борисполя каждое утро с 07:00 до 10:00 с целью уменьшить уровень загрязнения воздуха. Ранее в Киеве на два месяца ограничили движение по одной из улиц Печерского района. 

Напомним, после того, как в Киеве неизвестный сообщил о минировании всех мостов, вечером, 22 сентября, поступило сообщение о заминировании Южного моста.

Ранее в Киеве мужчина залез на вершину Южного моста и не смог спуститься, почле чего доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.

Больше новостей о: КГГА Ремонт Южный мост Ограничение движения

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