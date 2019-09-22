Киев попал в топ-15 городов с самыми масштабными пробками

Столица Украины - Киев, попала в топ 20 мирового рейтинга пробок за 2018 год, заняв в нем 13 место. Об этом свидетельствуют данные Traffic index.

Так, сообщается, что в Киеве 1 марта 2018 зафиксировали самый высокий среднесуточный показатель заторов, а 8 апреля - самый низкий.

Первое место в рейтинге занял индийский город Мумбаи. В десятку самых загруженных дорог также попала Московская область, Бангкок, Стамбул, Мехико,

Лидером рейтинга стал город Мумбаи в Индии. В десятке лучших также присутствуют: Московская область (Россия), Бангкок (Таиланд), Стамбул (Турция), Мехико (Мексика), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Джакарта (Индонезия).

Как сообщали Українські Новини, в первый учебный понедельник Киев "оккупировали" пробки.

Отметим, в Киеве с 18 марта началась реконструкция Шулявского моста начата 18 марта. С началом работ движение транспорта в районе значительно затруднено. Новый путепровод, на котором будут даже велосипедные дорожки, обещают построить уже к концу 2019 года. Новый Шулявский мост обойдется в 400 млн грн.