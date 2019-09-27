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27 сентября 2019, пятница, 12:41 640 Карта
Транспорт 2019-09-27T13:17:18+03:00
Українські Новини
Столицу парализовали пробки из-за аварий, ремонтов и забастовки киевлян

Столицу парализовали пробки из-за аварий, ремонтов и забастовки киевлян

Перекрытый проспект Науки
Перекрытый проспект Науки

В пятницу, 27 сентября, некоторые районы Киева "сковали" большие пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.О том, на какие столичные улицы пока лучше не ехать, расскажут Українські новини.

На правом берегу пробки традиционно наблюдаются в центре -  наибольшая загруженность на улицах Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михайловской, Жилянской, Круглоуниверситетской, Мечникова и бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки. Также из-за аварии затруднено движение на бульваре Дружбы народов и Набережном шоссе в районе развязки возле моста Патона. Из-за двух ДТП пробки также наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Демеевской площади.

Пробки в центре Киева. Скриншот:Google MapsПробки в центре Киева. Скриншот: Google Maps

В Соломенском районе "стоит" улица Чорновола и Воздухофлотский проспект в районе "Жулян". В Святошинском - "бордовые" проспект Леся Курбаса и некоторые прилегающие улицы. Из-за ремонта Шулявского путепровода усложнено движение на проспекте Победы. В Оболонском районе очень медленное движение на улице Богатырской.

Очень большие проблемы для проезда транспорта наблюдаются на проспекте Науки от Столичного шоссе до Института ядерных исследований. Причиной стала забастовка жителей ЖК "Демеевский квартал", которые уже не первый раз перекрывают дорогу из-за того, что в их домах отключили коммуникации.

Пробки на проспекте Науки. Скриншот:Google MapsПробки на проспекте Науки. Скриншот:Google Maps

Люди просто ходят туда-обратно по пешеходному переходу и пропускают по несколько автомобилей в минуту, чем вызывают возмущение водителей и пассажиров общественного транспорта.

Забастовка на проспекте НаукиЗабастовка на проспекте Науки

Левый берег менее загружен - там большые проблемы с движением транспорта только на улице Гната Хоткевича и на Броварском проспекте.

Как сообщали Україньскі новини, в первый учебный понедельник Киев "оккупировали" пробки.

Ранее Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками, а КГГА сообщила, что движение на Южном мосту ограничат на две недели.

Больше новостей о: Киев Авария Забастовка Перекрытие движения Пробки в Киеве

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