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27 вересня 2019, пʼятниця, 18:12 76
Судова влада 2019-09-27T18:40:55+03:00
Українські Новини
НАБУ візьметься за Данилюка

НАБУ візьметься за Данилюка

Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) знайшло порушення в електронних деклараціях Олександра Данилюка, який подав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "UN - сливи та груші".

"Між тим, поки всі обговорюють відставку Секретаря РНБО Олександра Данилюка, НАЗК побачило порушення в його деклараціях 2015 і 2016 роки. Матеріали найближчим часом направлять у НАБУ і дуже сильно пахне кримінальною справою за ст. 366-1 КК", - йдеться в ньому.

Зазначається, що сума порушень Данилюка невелика.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт з головою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Тим часом у прес-службі Данилюка заявили, що він перебуває на робочому місці та не подавав у відставку.

Раніше в ЗМІ з'явилася заява Богдана про відставку. Після чого він підтвердив, що таку заяву написав. Водночас Володимир Зеленський заявив, що всі члени його команди написали такі заяви.

Більше новин про: НАБУ НАЗК Перевірка декларацій електронні декларації Олександр Данилюк

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