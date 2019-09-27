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27 вересня 2019, пʼятниця, 15:24 31
Судова влада 2019-09-27T17:00:03+03:00
Українські Новини
НАБУ допитало Порошенка

НАБУ допитало Порошенка

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це Українським Новинам повідомив спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький

"Він був на допиті", - сказав він.

Допит відбувся 23 вересня.

Керівник САП не уточнив, у якій справі допитали Петра Порошенка, однак джерела Українських Новин в бюро повідомили, що допит стосувався справи про корупцію в "Центренерго".

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Портнов заявив, що Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.

При цьому колишній президент Порошенко проігнорував допит в Держбюро розслідувань, який був призначений на 18 вересня після того, як екс-перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв м нерухомості.

Крім того, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань у справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

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