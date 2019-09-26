НБУ оскаржить рішення суду щодо застосування заходів до Ощадбанку

Національний банк має намір оскаржити судове рішення щодо застосування заходів впливу до Ощадбанку в той час, як дозволив банкам округляти суми касових операцій

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, який у вересні 2019 року за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про застосування щодо Сбербанку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового попередження.

Зазначається, що вищевказану інформацію НБУ оприлюднить у відповідності зі ст. 60 Директиви (ЄС) про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, а також інформує громадськість про підстави, на яких було прийнято рішення щодо Сбербанку.

Регулятор повідомляє, що в грудні 2018 року банківський регулятор прийняв рішення про застосування до зазначеного банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 94,7млн гривень, а також у вигляді письмового попередження.

Підставами для таких рішень є встановлення НБУ факту вчинення банком ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення і вивчення суспільних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ засекретило розслідування проти Смолія. Тим часом Нацбанк заявляв, що його "паралізувало" від підпалу будинку Гонтаревої, яка переховується в Лондоні.