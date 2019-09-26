У Зеленського дивно відреагували на позбавлення ліцензій канала "112"

Офіс Президента сподівається на врегулювання ситуації на телевізійному ринку у відповідності з законом і принципами демократії після оновлення складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також "стежить за ситуацією" на каналі "112".

Про це йдеться в повідомленні Офісу в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Незабаром буде оновлено склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Сподіваємося, що це допоможе впорядкувати ситуацію на телевізійному ринку за законом і базовими принципами демократії", - йдеться в повідомленні.

Офіс Президента також заявив, що стежить за ситуацією з телеканалом "112 Україна".

"Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. Водночас всі мовники повинні дотримуватися законодавства і умов ліцензії", - зазначає офіс.

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада з телебачення позбавила цифрових ліцензій на мовлення телеканал "112 Україна". Раніше Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.

4 жовтня 2018 року Рада внесла на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до телеканалах NewsOne і "112 Україна".