підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 15:56 16
Президент 2019-09-26T17:00:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського дивно відреагували на позбавлення ліцензій канала "112"

У Зеленського дивно відреагували на позбавлення ліцензій канала "112"

Телеканал
Телеканал "112" Україна. Фото: 112.ua

Офіс Президента сподівається на врегулювання ситуації на телевізійному ринку у відповідності з законом і принципами демократії після оновлення складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також "стежить за ситуацією" на каналі "112".

Про це йдеться в повідомленні Офісу в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Незабаром буде оновлено склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Сподіваємося, що це допоможе впорядкувати ситуацію на телевізійному ринку за законом і базовими принципами демократії", - йдеться в повідомленні.

Офіс Президента також заявив, що стежить за ситуацією з телеканалом "112 Україна".

"Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. Водночас всі мовники повинні дотримуватися законодавства і умов ліцензії", - зазначає офіс.

Як повідомляли Українські Новини, Нацрада з телебачення позбавила цифрових ліцензій на мовлення телеканал "112 Україна". Раніше Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.

4 жовтня 2018 року Рада внесла на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції про застосування санкцій до телеканалах NewsOne і "112 Україна".

Більше новин про: Телеканал 112 Нацрада з питань телебачення і радіомовлення позбавлення ліцензій Офіс Президента України

Архів
Новини
НБУ оскаржить рішення суду щодо застосування заходів до Ощадбанку 17:08
Нацрада з телебачення позбавила цифрових ліцензій на мовлення "112 Україна" через програмну концепцію 16:48 Доповнено
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
Сприяння у самогубстві не завжди злочин: в Італії визнали евтаназію 16:29
Президент Ізраїлю довірив Нетаньяху повторне формування парламенту, який той не зміг створити вчасно 16:20
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly 11:45
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Військкомати просять поліцію розшукати жителів Києва, які ухиляються від призову 12:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok