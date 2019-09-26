подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 14:07 165
СМИ 2019-09-26T14:07:43+03:00
Українські Новини
Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина"

Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина"

Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина". Об этом говорится в сообщении телеканала, передают Українські Новини.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение – лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года.

Кроме того, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".

Парламент просил СНБО ввести в отношении телеканалов такие санкции, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу, однако ведомство заявило, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено.

Больше новостей о: Лишение лицензии 112 Украина Телеканал "112 Украина" Нацсовет по телерадиовещанию

Архив
Новости
На митинг за досрочные выборы в Одессе пришло всего 10 человек, - СМИ 14:16
Переговоры о новой программе МВФ находятся в активной фазе, - Минфин 14:13 Обновляется
Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина" 14:07
В России священника с 70 приемными детьми обвинили в насилии над ними 14:02
Умер экс-президент Франции Жак Ширак 14:00
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Чехия отодвинула Россию на третью позицию по частным денежным переводам в Украину 09:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok