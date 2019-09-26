Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина". Об этом говорится в сообщении телеканала, передают Українські Новини.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение – лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание", - говорится в нем.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года.

Кроме того, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к телеканалам NewsOne и "112 Украина".

Парламент просил СНБО ввести в отношении телеканалов такие санкции, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу, однако ведомство заявило, что оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина" не обнаружено.