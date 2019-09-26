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26 вересня 2019, четвер, 14:55 38
Зовнішня політика 2019-09-26T17:15:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського

Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського

Олександр Лукашенко. Фото: censoru.net
Олександр Лукашенко. Фото: censoru.net

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про зустріч Президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що з його точки зору "старого політичного вовка" вона пройшло дуже добре і президенти один одному сподобалися.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами, яку транслював телеканал "112 Україна", передають Українські Новини.

"Це було знайомство двох Президентів віч-на-віч. Воно пройшло, з моєї точки зору старого вовка політичного, дуже добре. Вони сподобалися один одному. Для Трампа це дуже важливо. Для Володі Зеленського - не знаю, тому що я його менше знаю. Тому можна сказати, що цей гарячий день був нормальним для українсько-американських відносин", - сказав Лукашенко.

Так Лукашенко прокоментував зустріч Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 вересня в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Лукашенко вважає, що ЗМІ привернули до цієї зустрічі особливу увагу через оприлюднення стенограми телефонної розмови Зеленського і Трампа.

"Таких "гарячих точок" в Організації Об'єднаних Націй з вашої подачі бувають десятки, тільки менше звертають на це увагу. Зараз ще забарвлення додали ці телефонні розмови, і конспірологія якась з'явилася. Це привернуло певну увагу", - сказав Президент Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Тим часом Кулеба вважає, що слова Зеленського та Трампа не зіпсують відносини з Німеччиною і Францією, а Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників.

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