Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про зустріч Президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що з його точки зору "старого політичного вовка" вона пройшло дуже добре і президенти один одному сподобалися.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами, яку транслював телеканал "112 Україна", передають Українські Новини.

"Це було знайомство двох Президентів віч-на-віч. Воно пройшло, з моєї точки зору старого вовка політичного, дуже добре. Вони сподобалися один одному. Для Трампа це дуже важливо. Для Володі Зеленського - не знаю, тому що я його менше знаю. Тому можна сказати, що цей гарячий день був нормальним для українсько-американських відносин", - сказав Лукашенко.

Так Лукашенко прокоментував зустріч Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 вересня в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Лукашенко вважає, що ЗМІ привернули до цієї зустрічі особливу увагу через оприлюднення стенограми телефонної розмови Зеленського і Трампа.

"Таких "гарячих точок" в Організації Об'єднаних Націй з вашої подачі бувають десятки, тільки менше звертають на це увагу. Зараз ще забарвлення додали ці телефонні розмови, і конспірологія якась з'явилася. Це привернуло певну увагу", - сказав Президент Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Тим часом Кулеба вважає, що слова Зеленського та Трампа не зіпсують відносини з Німеччиною і Францією, а Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників.