Пробки забезпечені: рух на Південному мосту обмежать на два тижні

У Києві на два тижні обмежать рух на Південному мосту з боку вулиці Бойчука.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З вечора 26 вересня по 7 жовтня обмежать рух на шляхопроводі на перетині вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварийных робіт. Під час виконання робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (в напрямку Видубичів).

Фото: kyivcity

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві будуть обмежувати в'їзд вантажного транспорту з боку Борисполя щоранку з 07:00 до 10:00 з метою зменшити рівень забруднення повітря. Раніше в Києві на два місяці обмежили рух по одній з вулиць Печерського району.

Нагадаємо, після того, як у Києві невідомий повідомив про мінування всіх мостів, ввечері, 22 вересня, надійшло повідомлення про замінування Південного мосту.

Раніше у Києві чоловік заліз на вершину Південного мосту і не зміг спуститися, почлі чого діставати його приїхали рятувальники з Київської служби порятунку.