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26 вересня 2019, четвер, 14:56 32
Суспільство 2019-09-26T17:15:03+03:00
Українські Новини
Пробки забезпечені: рух на Південному мосту обмежать на два тижні

Пробки забезпечені: рух на Південному мосту обмежать на два тижні

Південний міст. Фото: cultkiev.com
Південний міст. Фото: cultkiev.com

У Києві на два тижні обмежать рух на Південному мосту з боку вулиці Бойчука.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

З вечора 26 вересня по 7 жовтня обмежать рух на шляхопроводі на перетині вул. Бойчука, вул. Саперно-Слобідської та Стратегічного шосе у зв'язку виконанням протиаварийных робіт. Під час виконання робіт буде обмежено рух на 1,5 смугах (в напрямку Видубичів).

Фото: kyivcityФото: kyivcity

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві будуть обмежувати в'їзд вантажного транспорту з боку Борисполя щоранку з 07:00 до 10:00 з метою зменшити рівень забруднення повітря. Раніше в Києві на два місяці обмежили рух по одній з вулиць Печерського району.

Нагадаємо, після того, як у Києві невідомий повідомив про мінування всіх мостів, ввечері, 22 вересня, надійшло повідомлення про замінування Південного мосту.

Раніше у Києві чоловік заліз на вершину Південного мосту і не зміг спуститися, почлі чого діставати його приїхали рятувальники з Київської служби порятунку.

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