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02 сентября 2019, понедельник, 21:23 21
Общество 2019-09-02T21:28:33+03:00
Українські Новини
В Киеве на два месяца ограничат движение по одной из улиц Печерского района

В Киеве на два месяца ограничат движение по одной из улиц Печерского района

С 10 сентября в Киеве ограничат движение на улице Круглоуниверситетской в Печерском районе на два месяца. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1532.

Так, сообщается, что движение будет ограничено с 10 сентября по 10 ноября.

Отмечается, что ограничение будет действовать на улице Круглоуниверситетской от пересечения с Крутым спуском к дому №12.

Будет ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации.

“Соответствующие работы позволят подключить эти сети к жилому дому с подземным паркингом, встроенными помещениями и встроенным спортивным залом гимназии №86 «Консул» на улице Лютеранской, 14-в в Печерском районе”, - говорится в сообщении.

Также на период выполнения работ заказчик строительства - ОАО «Проминвестгруп-1» - обязан разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры временную схему организации дорожного движения, обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

Кроме того, после завершения работ, до 10 ноября, заказчик также должен восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.

Как сообщали Українські Новини, в Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах.

Тем временем с 1 апреля по 1 ноября Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы. На время работ ограничили для проезда 1,5 полосы движения.

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