С четверга в Киеве будут ограничивать движение транспорта со стороны Борисполя

Начиная с четверга, власти Киева на постоянной основе будут перекрывать движение транспорта для того, чтобы уменьшить уровень загрязнения воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, Киевская городская государственная администрация будет ограничивать въезд грузового транспорта со стороны Борисполя каждое утро с 07:00 до 10:00.

"С 19 сентября каждое утро с 07:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение", - сказано в сообщении.

В КГГА заявили, что состояние ветра систематически проверяется, передвижная лаборатория Коммунальной аварийно-спасательной службы работает постоянно, особое внимание в ходе мониторинга уделяют "территориям, где наблюдается наибольшая задымленность" - жилым массивам на левом берегу Киева.

Как сообщали Українські Новини, ранее Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщало, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве превышает среднесуточные предельно допустимые концентрации и может расти.