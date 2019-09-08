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08 сентября 2019, воскресенье, 19:34 211
Происшествия 2019-09-08T20:16:35+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть

В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть

Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный
Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный

В Киеве мужчина залез на вершину Южного моста. Доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный". 

Южный мост. Фото: Telegram/ Киев ОперативныйЮжный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный

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