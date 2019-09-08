В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть

В Киеве мужчина залез на вершину Южного моста. Доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.\r\nОб этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный". \r\n\r\nЮжный мост. Фото: Telegram\/ Киев Оперативный\r\nКак сообщали Українські Новини, в Запорожье девушка выжила после падения с 40-метровой высоты с моста в Днепр.\r\nРанее в Тернополе мужчина упал с 6 этажа ресторана "На небе" и выжил.\r\nВ Киеве на Гидропарке пьяный мужчина спрыгнул с моста.\r\n\r\nВ Днипре 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа и выжила.\r\n