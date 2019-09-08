В Киеве мужчина залез на самый верх Южного моста и не может слезть

В Киеве мужчина залез на вершину Южного моста. Доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Южный мост. Фото: Telegram/ Киев Оперативный

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