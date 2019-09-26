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26 вересня 2019, четвер, 14:29 22
Економіка 2019-09-26T15:15:02+03:00
Українські Новини
Переговори про нову програму МВФ знаходяться в активній фазі, - Мінфін

Переговори про нову програму МВФ знаходяться в активній фазі, - Мінфін

Міжнародний валютний фонд, МВФ . Фото: UTMAG
Міжнародний валютний фонд, МВФ . Фото: UTMAG

Переговори про нову програму Міжнародного валютного фонду знаходяться в активній фазі.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена розпочала свою роботу в Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з членами уряду за розкладом.

"Переговори між Україною і МВФ знаходяться в активній стадії. На сьогоднішній день залишається в силі 14-місячна програма Stand-by. Вона була розроблена як перехідна програма для сприяння макроекономічної стабільності України в період двох виборів: президентських і парламентських", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що за час свого перебування в Києві у вересні місія МВФ ознайомилася з станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями подальшого співробітництва з фондом.

Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій уряду, яка буде презентована Кабінетом Міністрів 29 вересня 2019 року.

Кабінет Міністрів розраховує на початок роботи за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до 2020 року.


Як повідомляли Українські Новини, нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. У Міністерстві фінансів України повідомили, що очікують, що нова програма МВФ має стати останньою.

Пізніше стало відомо, що Україна готується укласти договір з МВФ про нову кредитну програму на $5 млрд.

Тим часом Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by.

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