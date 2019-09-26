Україна та Еквадор домовилися про безвіз

Еквадор і Україна підписали угоду про безвізовий режим. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Вадим Пристайко в Twitter.\r\n"Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою у нас "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - написав Пристайко.\r\nПідписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян.\r\n\r\nПідписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com\/aqx3YLbt50\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 сентября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна і Колумбія домовилися про безвізовий режим. Раніше Естонія запровадила плату для громадян України за довгострокові в'їзні візи з 1 листопада. На даний момент держмито за розгляд заявки на таку візу становить 80 євро, з 1 січня 2020 - 100 євро.Крім того, Україна введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування до Трускавця.Тим часом за два роки "безвізу" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.\r\nУкраїна має безвізовий режим з 86 країнами і спрощений - з 54.