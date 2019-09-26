підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 вересня 2019, четвер, 09:10 5
Зовнішня політика 2019-09-26T09:12:29+03:00
Українські Новини
Україна та Еквадор домовилися про безвіз

Україна та Еквадор домовилися про безвіз

Україна і Аргентина підписали
Україна і Аргентина підписали "безвіз". Фото: Twitter/Vadym Prystaiko

Еквадор і Україна підписали угоду про безвізовий режим. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Вадим Пристайко в Twitter.

"Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою у нас "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян", - написав Пристайко.

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Колумбія домовилися про безвізовий режим.


Раніше Естонія запровадила плату для громадян України за довгострокові в'їзні візи з 1 листопада. На даний момент держмито за розгляд заявки на таку візу становить 80 євро, з 1 січня 2020 - 100 євро.

Крім того, Україна введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування до Трускавця.

Тим часом за два роки "безвізу" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.

Україна має безвізовий режим з 86 країнами і спрощений - з 54.

Більше новин про: Україна Безвізовий режим Еквадор

Архів
Новини
Зеленський обговорив з Лавровим перспективи врегулювання ситуації на Донбасі 09:21
Україна та Еквадор домовилися про безвіз 09:10
Photo by Pavlo Kubanov/UAF
У Києві на базі УАФ підбили підсумки проекту "11х11 чемпіонів. Футбол заради розвитку молоді та регіонів" 09:02 Прес-реліз
Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа зі стенограми 08:41
Пожежа на Поштовій площі. Скріншот: YouTube/
У Києві на Поштовій площі сталася масштабна пожежа 08:31
більше новин
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Галина Третьякова. Фото: Лівий берег
Ми будемо наїжджати на права найманих працівників та дискримінувати їх, - депутат "Слуги народу" 16:51
Головою Нацполіції призначений Клименко 13:00
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Зеленський назвав єдину людину в світі, яка може на нього тиснути 11:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok