Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец

Президент Владимир Зеленский, к приезду которого в Трускавце ввели дополнительный меры безопасности, намерен передать Министерству иностранных дел список стран, для которых стоило бы ввести безвизовый въезд в Украину, чтобы улучшить медицинский туризм в Трускавец (Львовская область).\r\nОб этом он сказал в ходе совещания по развитию медицинского туризма в Трускавце, передают Українськi Новини.\r\nВ ходе совещания Зеленскому доложили, что в 2018 году около 60 тыс. иностранных туристов приезжали в Украину на оздоровление и израсходовали около 150 млн долларов (в среднем 2,5 тыс. долларов на человека за курс лечения).\r\nВ то же время Президенту пожаловались на проблему очередей на границе и призвали расширить безвизовый режим.\r\n"Есть цифры, на сколько увеличится туризм, если мы отменим визы?... Я думаю, что мы можем подготовить список стран, которые не просто хотели бы попасть в Трускавец, а которые обычно ежегодно сюда приезжают. Мы можем подготовить этот список и обратиться к Министерству иностранных дел", - отреагировал Зеленский.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский в субботу посещает Трускавец, где новоизбранные от партии "Слуга народа" депутаты Верховной Рады проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики".\r\nПосле официальной программы Зеленский планирует посетить обучение новоизбранных депутатов, которое завершается в эти выходные (3-4 августа).