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03 августа 2019, суббота, 12:47 188
Президент 2019-08-03T13:19:56+03:00
Українські Новини
Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец

Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец

Зеленский в Трускавце. Фото: УП
Зеленский в Трускавце. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский, к приезду которого в Трускавце ввели дополнительный меры безопасности, намерен передать Министерству иностранных дел список стран, для которых стоило бы ввести безвизовый въезд в Украину, чтобы улучшить медицинский туризм в Трускавец (Львовская область).

Об этом он сказал в ходе совещания по развитию медицинского туризма в Трускавце, передают Українськi Новини.

В ходе совещания Зеленскому доложили, что в 2018 году около 60 тыс. иностранных туристов приезжали в Украину на оздоровление и израсходовали около 150 млн долларов (в среднем 2,5 тыс. долларов на человека за курс лечения).

В то же время Президенту пожаловались на проблему очередей на границе и призвали расширить безвизовый режим.

"Есть цифры, на сколько увеличится туризм, если мы отменим визы?... Я думаю, что мы можем подготовить список стран, которые не просто хотели бы попасть в Трускавец, а которые обычно ежегодно сюда приезжают. Мы можем подготовить этот список и обратиться к Министерству иностранных дел", - отреагировал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в субботу посещает Трускавец, где новоизбранные от партии "Слуга народа" депутаты Верховной Рады проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики".

После официальной программы Зеленский планирует посетить обучение новоизбранных депутатов, которое завершается в эти выходные (3-4 августа).

Больше новостей о: Безвизовый режим Туризм Трускавец безвиз Владимир Зеленский

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