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25 сентября 2019, среда, 10:06 57
Внешняя политика 2019-09-25T10:30:36+03:00
Українські Новини
Украина и Колумбия договорились о безвизе

Украина и Колумбия договорились о безвизе

Флаг Колумбии. Фото: pixabay
Флаг Колумбии. Фото: pixabay

В то время, как из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с Европейским союзом, Украина и Колумбия договорились о безвизовом режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"24 сентября 2019 на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов", - сказано в нем.

Положениями соглашения вводится безвизовый режим поездок граждан Украины и Колумбии сроком до 90 дней в течение 180 дней.

После вступления соглашения в силу Колумбия станет 20-м государством Латинской Америки, куда украинцы смогут путешествовать без виз.

Как сообщали Українськi Новини, глава МВД Эстонии хочет добиться отмены безвиза для украинцев. Тем временем Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец.

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