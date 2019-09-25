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25 вересня 2019, середа, 18:14 17
Зовнішня політика 2019-09-25T18:45:23+03:00
Українські Новини
Трамп і Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку Меркель

Трамп і Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку Меркель

Ангела Меркель
Ангела Меркель

Президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це йдеться в стенограмі телефонної розмови глав держав від 25 липня, оприлюдненій на сайті Білого дому, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Трамп відзначив зусилля США щодо допомоги Україні, підкресливши, що країна витрачає на це багато сил, тоді як європейські країни практично не надають допомогу Україні.

Зокрема, Президент США підкреслив бездіяльність Німеччини щодо України.

"Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, це кажуть, і я думаю, що ви повинні запитати їх про це. Коли я розмовляв з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить", - сказав Трамп.

У свою чергу Зеленський погодився з Трампом і додав, що також вважає недостатніми зусилля допомоги Україні з боку Президента Франції Еммануеля Макрона.

"Так, ви абсолютно праві. Не тільки на 100%, але насправді на 1000%. Я можу сказати вам наступне: я поговорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також зустрівся і поговорив з Макроном, і я сказав їм, що вони роблять не так багато, як повинні робити з питань, пов'язаних з санкціями. Вони не посилюють санкції. Вони працюють не так, як повинні працювати для України", - зауважив Зеленський.

Зеленський також подякував Трампу за те, що США допомагають Україні більше, ніж Європейський Союз, особливо в частині підтримки санкцій щодо Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.

Також 24 вересня Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом.

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