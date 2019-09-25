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25 вересня 2019, середа, 13:08 12
Економіка 2019-09-25T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі, - депутат Ради Гончаренко

Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі, - депутат Ради Гончаренко

Земля. Фото: Українське Фото
Земля. Фото: Українське Фото

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі, в той час як прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що ринок землі відкриється з 1 жовтня 2020.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Кабмін затвердив проект Закону про ринок сільськогосподарської землі і передає його до парламенту", - написав він.

Гончаренко зазначив, що фактично землю зможуть купувати іноземці (заснувавши український юрособа), і обмеження щодо концентрації землі в одних руках складуть - до 200 тис. га.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання. Також команда Зеленського випустила відео, покликаний розвіяти всі "міфи" про продаж землі показати всі плюси вільного обігу земель.

Тим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.

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