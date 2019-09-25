Кабмін пропонує Раді запустити ринок землі, - депутат Ради Гончаренко

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі, в той час як прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що ринок землі відкриється з 1 жовтня 2020.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.\r\n"Кабмін затвердив проект Закону про ринок сільськогосподарської землі і передає його до парламенту", - написав він.\r\nГончаренко зазначив, що фактично землю зможуть купувати іноземці (заснувавши український юрособа), і обмеження щодо концентрації землі в одних руках складуть - до 200 тис. га.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести 9 законопроектів для економічного зростання. Також команда Зеленського випустила відео, покликаний розвіяти всі "міфи" про продаж землі показати всі плюси вільного обігу земель.\r\nТим часом прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти надання права набувати землю на першому етапі земельної реформи тільки фізичним особам.