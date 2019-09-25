Україна і Колумбія домовилися про безвіз

У той час, як через мігрантів декілька країн можуть втратити безвіз з Європейським союзом,

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"24 вересня 2019 на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та Міністр закордонних справ Колумбії Карлос Ольмес Трухільо підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Колумбія про взаємне скасування візових вимог для пред'явників звичайних паспортів та інших проїзних документів", - сказано в ньому.

Положеннями угоди запроваджується безвізовий режим поїздок громадян України та Колумбії терміном до 90 днів протягом 180 днів.

Після набуття угодою чинності Колумбія стане 20-ою державою Латинської Америки, куди українці зможуть подорожувати без віз.

Як повідомляли Українські Новини, голава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців. Тим часом Україна введе безвіз для інтуристів, які їдуть на лікування до Трускавця.