Из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС

С связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия. Если процесс будет продолжаться, ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран, заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в понедельник, 17 июня, пишет DW.

По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки. "Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар. Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

Как сообщали Українські Новини, Мингарелли считает, что после избрания Зеленского Президентом угроз "безвизу" нет.

Тем временем за два года "безвиза" им воспользовались больше 2 миллионов украинцев.

Также для украинцев за два года могут ввести "безвиз" еще минимум 20 стран.Тем временем в ЕС одобрили изменения визового кодекса: безвиз в Европу подорожает на 20 евро.