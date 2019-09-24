підписатися на розсилку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 вересня 2019, вівторок, 18:12 21
Силові структури 2019-09-24T19:00:30+03:00
Українські Новини
На місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленському та Богдану

На місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленському та Богдану

Подання у відставку голови Національної поліції Сергія Князєва пов'язане з бажанням команди Володимира Зеленського прибрати з органів МВС людей, наближених до міністра Арсена Авакова і призначити на їх місце своїх.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Люди Богдана-Зеленського продовжують видавлювати людей Авакова з органів, щоб завести туди своїх. Якщо не виходить по-тихому, то виходить гучно. Головне, те що на виході, а як це відбувається, то вже справа друга. Відставка Князєва, як нам повідомили в МВС, чиста політика. І це не останнє гучне звільнення з органів внутрішніх справ. Наступними будуть старі заступники голови НПУ, наближені до Авакова, яких ще не прибрали", - йдеться в ньому.

У повідомленні також зазначається, що на найближчим часом голова Офісу президента Андрій Богдан та Зеленський заведуть свою людину на місце Князєва, проте поки ім'я людини не відомо. Князєва мають звільнити рішенням Кабінету Міністрів. Це може відбутися на засіданні 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, заступником міністра внутрішніх лід Арсена Авакова може стати наближений до "кварталу 95" Олександр Гогілашвілі.

29 серпня Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ, хоча перед цим біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт".

Більше новин про: Арсен Аваков мвс Володимир Зеленський Нацполіція сергій князєв Андрій Богдан

Архів
Новини
Після прохання Зеленського "зливати" корупціонерів до НАБУ стали дзвонити у вісім разів частіше 18:40
Долар продовжує падати: курс валют на міжбанку 18:35
У Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей 18:30
На місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленському та Богдану 18:12
Калуська ТЕЦ повернута у власність держави 18:12
більше новин
Князєв пояснив, чому його колишню дружину затримали на в'їзді до Польщі з величезною сумою грошей 20:50
Чому падає долар: пояснення експерта і прогноз курсу валют 20:36
Гурвіц, справа Гандзюк, мільйонні розкрадання. ЗМІ опублікували біографію кандидата в губернатори Одеси Болдіна 17:00
"Центренерго" для Коломойського - зручний механізм видоювання коштів з бюджету, - Кушнірук 14:13
Новий президент України стоїть перед визначальним вибором, - Financial Times 10:44
більше новин
Напад на Найєма: чеченця Саїтова, який побив екс-депутата, відправили під домашній арешт 22:56
Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ 21:14
НКРЕКП знизила на 33% тариф на купівлю-продаж електроенергії на "внутрішньодобовому" та ринку "на добу вперед" 15:26
Новий міністр оборони ліквідував оборонний концерн 12:57
Князєв подав у відставку 16:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok