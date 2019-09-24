На місце Князєва можуть призначити людину, наближену до Зеленському та Богдану

Подання у відставку голови Національної поліції Сергія Князєва пов'язане з бажанням команди Володимира Зеленського прибрати з органів МВС людей, наближених до міністра Арсена Авакова і призначити на їх місце своїх.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Люди Богдана-Зеленського продовжують видавлювати людей Авакова з органів, щоб завести туди своїх. Якщо не виходить по-тихому, то виходить гучно. Головне, те що на виході, а як це відбувається, то вже справа друга. Відставка Князєва, як нам повідомили в МВС, чиста політика. І це не останнє гучне звільнення з органів внутрішніх справ. Наступними будуть старі заступники голови НПУ, наближені до Авакова, яких ще не прибрали", - йдеться в ньому.

У повідомленні також зазначається, що на найближчим часом голова Офісу президента Андрій Богдан та Зеленський заведуть свою людину на місце Князєва, проте поки ім'я людини не відомо. Князєва мають звільнити рішенням Кабінету Міністрів. Це може відбутися на засіданні 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, заступником міністра внутрішніх лід Арсена Авакова може стати наближений до "кварталу 95" Олександр Гогілашвілі.

29 серпня Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ, хоча перед цим біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт".