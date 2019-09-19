Заместителем министра внутренних лед Арсена Авакова может стать приближенный к "кварталу 95" Александр Гогилашвили.

Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши".

"Заместителем Авакова может стать "кварталовский" друг - Гогилашвили Александр. В органах он раньше не работал и руководил отделом МГО "Центр Здоровой Молодежи" по связям с общественностью", - говорится в нем.

По данным канала, Гогилашвили близок к "Кварталовской" семье и неоднократно был замечен с артистами "95 квартала".

"Вот так Зеленский хочет укрепить свои позиции в МВД", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Рада переназначила Арсена Авакова министром внутренних дел. За назначение нового Кабмна, в том числе Авакова, проголосовал 281 депутат.

Ранее фракция "Слуга народа" в Раде планировала временно назначить министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров Арсена Авакова.

При этом 28 августа возле Офиса Президента состоялась предупредительная акция "Аваков-черт". Акции состоялась в разных городах Украины: Киеве, Харькове, Днипре, Запорожье, Луцке, Тернополе и других.