Нова ЦВК: "Слуга народу" не внесла Зеленському нікого, "Батьківщина" повертає Усенко-Чорну

Президент Володимир Зеленський не отримував пропозицій фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" у Верховній Раді щодо призначення членів Центральної виборчої комісії.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

Весь склад ЦВК був звільнений достроково Радою 13 вересня.

Відповідно до законодавства, фракції були зобов'язані подати Президентові свої пропозиції щодо персонального складу нової комісії не пізніше 14 вересня.

На їх підставі глава держави повинен був протягом трьох днів внести до парламенту подання на призначення нового складу Центрвиборчкому.

Водночас станом на 24 вересня Зеленський не вніс у Раду відповідне подання.

Згідно з відповіддю Офісу Президента, своєчасно свої пропозиції внесла тільки фракція "Опозиційна платформа - За життя".

13 вересня ОПЗЖ запропонувала Зеленському дві кандидатури на посаду членів ЦВК: заступника керівника секретаріату ЦВК Сергія Дубовика і колишнього депутата парламенту Юрія Мірошниченка.

16 вересня свої пропозиції внесли фракції "Європейська солідарність" і "Голос".

"Євросолідарність" запропонувала двох кандидатів - колишніх депутатів Ради від "Блоку Петра Порошенка" Олександра Черненка та Юрія Буглака.

"Голос" вніс одного кандиадата - співзасновника Громадянської мережі "Опора", колишнього заступника міністра освіти і науки (2014-2016) Андрія Гевка.

Фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" публічно повідомляла лише про внесення Президенту кандидатури головного консультанта відділу представництва в судах секретаріату ЦВК Вікторії Глущенко.

Водночас, згідно відповіді Офісу Президента 16 вересня на ім'я Зеленського надійшла підписана головою "Батьківщини" Юлією Тимошенко пропозиція щодо призначення Жанни Усенко-Чорної - екс-члена ЦВК від "Батьківщини" у 2004-2018, в тому числі заступника голови комісії з 2007 року.

17 вересня "Батьківщина" також внесла Зеленському кандидатуру Глущенко для призначення членом ЦВК, при цьому в листі не сказано, що кандидатура Глущенко вноситься замість Усенко-Чорної.

Пропозиції "Слуги народу" і "За майбутнє" в Офісі Президента не зареєстровані.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава Офісу Президента заявив, що склад ЦВК був найкращим за всі роки, але політично заангажованим.

Спікер Ради прогнозує, що новий склад ЦВК почнуть формувати наступного тижня.

За словами першого заступника голови "Слуги народу" в нову ЦВК можуть увійти старі члени.