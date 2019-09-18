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18 вересня 2019, середа, 11:50 15
Верховна Рада і партії 2019-09-18T13:00:06+03:00
Українські Новини
У новий склад ЦВК можуть увійти його звільнені члени, - Корнієнко

У новий склад ЦВК можуть увійти його звільнені члени, - Корнієнко

ЦВК.
ЦВК.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що після розпуску Центральної виборчої комісії серед кандидатур від їхньої фракції у ЦВК є і колишні члени Центрвиборчкому.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Ми не подавали діючих депутатів. Ми подавали діючих членів ЦВК", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що фракція вже подала список кандидатур Президенту Володимиру Зеленському. Однак назвати прізвища парламентарій відмовився.

Депутат зазначив, що жоден із кандидатів не входить у партію "Слуга народу".

"Раніше звучала цифра 35 від мого колеги Давида Арахамія, з них ми відібрали 12-13 (кандидатур)", - додав він.

Корнієнко спростував інформацію, що раніше з'являлася в ЗМІ, про наявність у списку "Слуги народу" прізвищ Аліни Загоруйко, Вадима Галайчука і Сергія Кальченка. При цьому представник Кабінету Міністрів у парламенті Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила Українським Новинам, що на засіданні фракції у вівторок не обговорювалися кандидатури в ЦВК.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявив, що новий склад ЦВК почнуть формувати через тиждень. Богдан заявив, що склад ЦВК був найкращим за всі роки, проте політично заангажованим.

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