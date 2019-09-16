Новий склад ЦВК почнуть формувати через тиждень, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує пропозицію фракціями Верховної Ради кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії (ЦВК) Президенту Володимиру Зеленському до 23 вересня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Наскільки мені відомо, всі фракції надають свої пропозиції. Президент буде визначатися і пропонувати той чи інший склад кандидатур Верховній Раді України. Я сподіваюся, що це відбудеться на цьому тижні, і ми з вами побачимо повний перелік цих осіб, які будуть запропоновані в Центральну виборчу комісію", - сказав Разумков.

Спікер наголосив, що команда Президента Володимира Зеленського поки не розглядає питання переобрання суддів Конституційного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, 13 вересня Рада достроково звільнила членів Центральної виборчої комісії за поданням Зеленського.

При цьому глава Офісу президента заявив, що склад ЦВК був кращим за всі роки, проте політично заангажованим.