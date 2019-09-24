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24 вересня 2019, вівторок, 12:00 34
Верховна Рада і партії 2019-09-24T14:00:04+03:00
Українські Новини
Представник Зеленського ініціює штрафи для "кнопкодавців" до 85 тис. гривень

Представник Зеленського ініціює штрафи для "кнопкодавців" до 85 тис. гривень

Скріншот відео
Скріншот відео

Перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук пропонує Раді ввести штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування парламентарієм.

Про це йдеться в законопроекті №2148 від 17 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пропонується ввести кримінальне покарання за голосування депутатом Ради у будь-який спосіб замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями.

Голову Ради мають намір уповноважити на повідомлення про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити рахунковій комісії вилучити картку такого депутата і провести голосування повторно.

Далі головуючий буде давати розпорядження апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографическим бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Президент Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

3 вересня Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

Крім того голова "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив, що 2 викритих у "кнопкодавстві" членів фракції не складуть повноваження.

Більше новин про: Законопроект кнопкодавство Верховна Рада України Руслан Стефанчук

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