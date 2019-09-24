Представник Зеленського ініціює штрафи для "кнопкодавців" до 85 тис. гривень

Перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук пропонує Раді ввести штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування парламентарієм.

Про це йдеться в законопроекті №2148 від 17 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пропонується ввести кримінальне покарання за голосування депутатом Ради у будь-який спосіб замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями.

Голову Ради мають намір уповноважити на повідомлення про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити рахунковій комісії вилучити картку такого депутата і провести голосування повторно.

Далі головуючий буде давати розпорядження апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографическим бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Президент Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

3 вересня Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту №1027 Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

Крім того голова "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія заявив, що 2 викритих у "кнопкодавстві" членів фракції не складуть повноваження.