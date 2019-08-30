Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.\r\nОб этом говорится в законопроекте №1027, зарегистрированном в парламенте 29 августа, передают Українськi Новини.\r\nПрезидент отметил законопроект как неотложный.\r\nПроектом закона предусматривается внесение изменений в статью 81 Конституции.\r\nСогласно законопроекту, депутатские полномочия будут прекращены в случае неперсонального голосования, если суд подтвердит этот факт.\r\nТакже Зеленский предлагает лишать депутата мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или парламентских комитетов; в таком случае полномочия депутата прекращает Верховный Суд.\r\nТакже, согласно законопроекту, Верховная Рада прекращает полномочия депутата в случае выезда за границу на постоянное место жительства и прекращения его украинского гражданства.\r\nВ случае смерти депутата, при наличии свидетельства, его полномочия прекращаются по решению суда.\r\nПроект закона предусматривает оптимизацию работы парламента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300.\r\nВ четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.