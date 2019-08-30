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30 августа 2019, пятница, 19:40 26
Президент 2019-08-30T19:49:43+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство

Зеленский предлагает Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство

Владимир Зеленский. Скриншот трансляции
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции "Рада"

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.

Об этом говорится в законопроекте №1027, зарегистрированном в парламенте 29 августа, передают Українськi Новини.

Президент отметил законопроект как неотложный.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 81 Конституции.

Согласно законопроекту, депутатские полномочия будут прекращены в случае неперсонального голосования, если суд подтвердит этот факт.

Также Зеленский предлагает лишать депутата мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или парламентских комитетов; в таком случае полномочия депутата прекращает Верховный Суд.

Также, согласно законопроекту, Верховная Рада прекращает полномочия депутата в случае выезда за границу на постоянное место жительства и прекращения его украинского гражданства.

В случае смерти депутата, при наличии свидетельства, его полномочия прекращаются по решению суда.

Проект закона предусматривает оптимизацию работы парламента.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает Раде сократить количество депутатов Рады с 450 до 300.

В четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

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