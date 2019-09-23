Перешкод більше немає: у вересні арешт Пашинського і в Раду подання на Порошенка, - Портнов

Президент підписав зміни до закону про прокуратуру, покликаний допомогти новому главі прокурорського офісу Руслану Рябошапка позбутися чиновників часів президента Порошенко без тимчасових і бюрократичних витрат. Про це повідомляє колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram, передають Українські Новини.

"Президент підписав зміни до закону про прокуратуру, покликаний допомогти новому главі прокурорського офісу позбутися від баласту функціонерів Порошенко без зайвих бюрократичних витрат. Сподіваюся, що саме цього не вистачало злочинцям з оточення Порошенка для переїзду у в'язницю. Боюся помилитися, але висловлюю стурбованість таким тривалим простоєм. Закон підписаний і перешкод для активних дій більше немає. Вважаю, що кінець вересня повинен ознаменуватися як мінімум арештом Пашинського, поданням прокурора до парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності Порошенко і масованою атакою прокурорських міжнародників на офшорних напрямках. Часу більше немає. Буде бездіяльність, втратите суспільну підтримку", - заявив Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки. Раніше Порошенко не прийшов на черговий допит в ДБР через пленарне засідання.

Раніше ДБР викликало Порошенка на допит 4 рази. У відомстві відмовлялися повідомляти, в рамках яких кримінальних проваджень плануються проведення допитів, посилаючись на ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу.

Тим часом в ДБР підтвердили арешт майна "Кузні на Рибальському".